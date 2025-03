Sololaroma.it - Empoli-Roma 0-1, ancora Soulé: Ranieri va al passo di tango

Altro giro, altra vittoria per lain questo inizio 2025. I giallorossi sono riusciti a rimanere sul pezzo, dopo il successo per 2-1 con l’Athletic Bilbao, ed hanno battuto con un 1-0 di misura l’. Claudiopuò sorridere, con la sua squadra che ha aperto subito le danze ed è poi riuscita a reggere il colpo, fino al fischio finale. Il coach di Testaccio ha lasciato a riposo alcuni elementi fondamentali per il suo scacchiere ma ha dato prova che, anche con i calciatori che sono scesi meno in campo, i 3 punti si possono mettere in cascina.Uno dei giocatori che ha beneficiato dalla trasferta al Castellani è senza ombra di dubbio Matias, andato a segno dopo un solo minuto con un preciso mancino sul primo palo. L’argentino ha avuto una chance dal 1? minuto al posto di Paulo Dybala, sulla zolla destra della trequarti dove si sa esaltare con giocate d’alta classe.