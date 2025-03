Nerdpool.it - Emma Frost avrà una nuova testata che esplora il suo passato da Regina Bianca!

è una colonna portante degli X-Men che ha dimostrato più volte di essere un’eroina. Ma c’è stato un tempo precedente in cui era uno dei nemici più potenti degli X-Men comedell’Hellfire Club. Ora, unaserie limitata mettesotto i riflettori, ripercorrendo la sua ascesa alla posizione di, molto prima di far parte degli X-Men.Scritta da Amy Chu e disegnata da Andrea DiVito, la serie limitata di cinque numeri: White Queen “ricorda ai lettori quanto fosse pericolosa la telepate più favolosa del mondo” quando era “all’apice della sua notorietà di supercriminale”. È interessante notare che l’epoca in cui è ambientata la serie diè precedente alla manifestazione della sua capacità di trasformarsi in diamante, che è stata innescata quando è sopravvissuta alla distruzione di Genosha nel periodo precedente al suo ingresso negli X-Men.