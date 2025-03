Ilgiorno.it - Emilio Berti, il luminare torna sui banchi. A 74 anni si iscrive al corso di specializzazione

Monza, 9 marzo 2025 – Nel 2021 ha raggiunto l’età pensionabile, traguardo agognato da molti. Ma non da lui, che infatti non èto a pescare le trote in val Trebbia, il suo hobby, o si è messo a contattare gli amici per ricordare con nostalgia i tempi della gioventù. Non ci pensa nemmeno. Perché, 74, docente universitario di dermatologia, approdato alla pensione nel 2021 come professore ordinario, ha sempre un’agenda piena di impegni. Il tutto, malgrado la sua attività nel campo della ricerca gli abbia già riservato riconoscimenti e gratificazioni: su Scopus, indice biografico di riferimento per i lavori scientifici, ci sono oltre 23mila sue citazioni. Nel 1999 ha scoperto e studiato una particolare patologia, che da allora viene anche indicata come linfoma di