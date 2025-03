Serieanews.com - Elmas spacca la Serie A: il Torino sfrutta un cavillo e fa jackpot

Elifstando laA in questa sua “seconda vita” nel nostro campionato: ill’ha presondo una regola particolarelaA: ilune fa(Foto: Ansa) –anews.comA volte nel calcio i ritorni non sono semplici repliche, ma nuove storie pronte a sorprendere. ElifinA lo abbiamo già visto, e con il Napoli si era fatto apprezzare come jolly di lusso: uno di quei giocatori che, senza fare troppo rumore, ti cambiano le partite con qualità e intelligenza tattica.Era il classico “super sub”, quello che entra e ti dà quella freschezza necessaria per chiudere i match o ribaltarli. Ma non è mai stato un titolare fisso, e dopo aver vinto lo scudetto nel 2023, ha deciso di cercare qualcosa di più.L’avventura al Lipsia, però, non è andata come sperava.