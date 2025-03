Ilnapolista.it - Elmas nuovo idolo di Torino, la dieta speciale per il Ramadan e i 17 milioni per il riscatto

di, laper ile i 17per ilTre gol in quattro partite,ha stregato l’ambienteche ora sogna di poter riscattarlo ma il Lipsia chiede 17e sappiamo che le generosità economica non è proprio il forte di Urbano Cairo.ha segnato anche ieri a Parma, il gol che ha portato in vantaggio i granata (poi è finita 2-2).Scrive Tuttosport:Gol a Bologna, gol a Monza e ieri gol a Parma: Eljifanche nella terza partita in trasferta con la maglia delha trovato il gol. E che gol: un destro chirurgico con il pallone che prima ha sbattuto sulla faccia interna del palo e poi è andato a terminare la propria corsa in fondo alla rete.Come nelle precedenti partite giocate dal primo minuto, anche contro il Parma ha lasciato il campo prima del fischio finale: Vanoli che lo ha richiamato in panchina a metà ripresa per inserire Karamoh: una scelta fatta per gestire al meglio le forze die aiutarlo a ritrovare una condizione atletica ottimale.