361magazine.com - Elasi, una sirena incanta a San Marino

Leggi su 361magazine.com

Dalle finestre di casa mia si vedono le montagne. No, attenzione, non abito in una zona a ridosso delle montagne, né immerso nella natura. Abito in una zona semicentrale di Milano, ma da un lato di casa mia, quello che volge verso nord, abito al settimo piano, si vedono le montagne. O si vedrebbero le montagne, a essere più pragmatici, perché a Milano c’è spesso foschia, che è poi il modo elegante e rassicurante che usiamo per dire che c’è sempre smog, per cui spesso le montagne, laggiù, si intuiscono, sappiamo che ci sono quindi ci convinciamo di vederle anche quando neanche si riescono a intuire. Dalla finestra della mia cucina si vedono le montagne, e la mattina, quando faccio colazione, unico già sveglio in una famiglia di sei persone, con me svegli Sparkie, una tartaruga acquatica, e Scurina, un pesce rosso, le vedo.