Eh no sono quattro Simone Inzaghi parole forti dopo il Monza | chi fa rosicare

L'Inter ha battuto in rimonta ilprendendosi il lusso di una fuga sul Napoli. E a fine gara davanti ai microfoniha sottolineato che la sua squadra è in corsa non per tre trofei ma per ben: "Il triplete? Non era una battuta – dice il tecnico sorridendo -. Anzi, avrei dovuto correggermi subito e dire che potremmo addirittura fare il quadriplete. Scherzi a parte, abbiamo in testa solo di dare soddisfazioni ai tifosi onorando tutti gli impegni. Non è semplice, ma i ragazzi hanno grande spirito come dimostrato anche in questa partita contro il. Però, ripeto. niente tabelle: perché tra 2 giorni siamo in campo contro il Feyenoord. Il quarto trofeo è il Mondiale per club.". E ancora: "Detto questo, cerchiamo di ragionare una partita alla volta. Ma voglio dire anche un'altra cosa, mi riferisco alla concentrazione di questi ragazzi che nonostante siamo insieme da tre anni e mezzo non avevano mai fatto 41 partite a marzo.