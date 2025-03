Sport.quotidiano.net - Effe Una tappa da straordinari ad Avellino

Ultimo giro di giostra prima della pausa Coppa Italia del 14-16 marzo e sul cammino della Fortitudo arriva la trasferta odierna ad, con palla a due alle ore 18. Per i biancoblù di coach Attilio Caja un appuntamento cruciale, come d’altro canto tutti quelli da qui al 27 aprile in ottica promozione diretta o griglia playoff, che arriva dopo le due vittorie consecutive contro Cento e Rieti e dopo una settimana condizionata dall’influenza. Ma non solo. L’ultima è stata infatti la settimana dell’atteso ripristino in rosa di Kenny Gabriel, out da oltre due mesi dopo l’infortunio occorso a Pesaro a fine dicembre, al quale servirà certamente tempo per ritrovare la condizione ottimale: ma ritorno gradito sia per sgravare dal tanto lavoro in più i suoi colleghi di reparto (anche quelli fuori ruolo), sia per aggiungere una rotazione in un momento di allerta generale per i tanti infortuni (vedi Sabatini e Vencato in regia).