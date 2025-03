Modenatoday.it - Edizione record per "Donne in corsa", al via duemila partecipanti

Leggi su Modenatoday.it

Un’daquella del 2025 per “in”, l’evento podistico Uisp organizzato per la festa dellegiunto alla sua 11esima. Oltre 2000 lealla camminata non competitiva partita alle ore 18 da Piazza Roma con lo start del sindaco Massimo Mezzetti.