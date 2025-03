Juventusnews24.com - Ederson Juve, niente rinnovo con l’Atalanta? Bianconeri in agguato, ma ci sono due ostacoli. Ultime

di RedazionentusNews24con? Cosa filtra sul possibile futuro del centrocampista seguito anche daiSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,è sempre nella lista dellantus in vista della prossima stagione. Il centrocampista brasiliano è in scadenza di contratto nel giugno del 2027 e non sarebbe particolarmente interessato alcon. Due gliper il calciomercato: la concorrenza, con le big di Premier League già attive sul calciatore, e la richiesta del club bergamasco. Per acquistareserviranno 50-60 milioni di euro circa.Leggi suntusnews24.com