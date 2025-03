Quifinanza.it - Economia Usa a rischio recessione?

L’ultimo aggiornamento del modello “GDPNow” della Federal Reserve Bank di Atlanta ha segnalato che l’statunitense dovrebbe chiudere il primo trimestre del 2025 con un rallentamento del -2,8% su base annua. “Tuttavia, come per ogni modello, è fondamentale andare al di là del numero e cercare di capire quali sono le dinamiche sottostanti: il GDPNow non è una proiezione del trend di crescita strutturale dell’, bensì uno strumento di monitoraggio che cerca di prevedere l’andamento del Pil di un determinato trimestre anticipando di 122 giorni la pubblicazione dei dati ufficiali”, ha sottolineato Jeffrey Cleveland, Chief Economist di Payden & Rygel. “A partire dal suo esordio nel 2014, il modello ha generalmente rispecchiato l’andamento del Pil reale, non senza alcuni notevoli errori di previsione (ad esempio nel 1° trimestre 2022 e nel 2° trimestre 2022)”, ha aggiunto.