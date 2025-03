Ilgiorno.it - Ecogiustizia Subito, la tappa a Brescia: "Impegni seri sul sito ex Caffaro"

Fa, mercoledì 12, la campagna “: in nome del popolo inquinato“. A promuoverla, la rete di associazioni composta da Acli, Agesci, Arci, Azione Cattolica, Legambiente e Libera. L’obiettivo è accendere i riflettori suldi interesse nazionale di, chiedendosulla bonifica o la messa in sicurezza delle aree contaminate dentro e fuori il Sin. La manifestazione inizierà alle 11,30 con il flash mob!, in corso Zanardelli. Alle 20,30, al Teatro comunale di via Livorno 7, l’assemblea pubblica con la discussione e la firma del Patto di Comunità. Il casono è uno dei pochi in cui i fondi per la bonifica dovrebbero arrivare dalla realtà ritenuta responsabile (discendente dai responsabili dell’inquinamento), grazie alle sentenze che dovrebbero portare Livanova a versare 250 milioni al ministero dell’Ambiente.