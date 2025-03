Foggiatoday.it - Ecco le 'Panchine della pace', che trasformano angoli della città in simboli di dialogo e partecipazione

“Una Panchina per la” per celebrare i valori di libertà e giustizia. È questo l'obiettivo del progetto promosso e coordinato da La Merlettaia, Libera Presidio di Foggia, Coordinamento Capitanata per la, Impegno Donna, Donne in Rete, La Società Civile, Coordinamento Donne dello SPI, AS.