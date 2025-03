Liberoquotidiano.it - Ecco la prima vittima della crisi dell'auto elettrica: il modello "sospeso" | Guarda

«Piccole ed elettriche, faranno fuori le city car». Questo il mantra che ha accompagnato il lancio dei veicoli minuscoli con quattro ruote rigorosamente elettrici. La rivoluzione, però, a quanto pare non è decollata e ci sono già le prime vittime.e minicar, i quadricicli, che avrebbero dovuto invadere le nostre città spalancando le porte alla svolta green, resta sul campo di battaglia, al momento esamine, la Microlino. La macchinetta che si ispira all'iconica Isetta degli anni Cinquanta fino ad aprile non sarà più prodotta. L'azienda svizzera che ha scelto il nostro Paese come punto principale di produzione, ha annunciato la sospensione'assemblaggio dei moi. La causa, secondo quanto fatto sapere dalla proprietà, sarebbe la mancanzae componenti. Ma dando uno sguardo al mercato le cose sono un pochino diverse.