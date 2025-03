Gqitalia.it - Ecco dove seguire tutte le partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Laentra nel vivo e con ildifaremo un altro bel passo in avanti verso ladi Monaco di Baviera del 31 maggio. Martedì 11 e mercoledì 12 marzo otto squadre saranno promosse, con alcuni risultati nelle gare di andata che lasciano pochi dubbi, mentre altri scontri promettono di regalare spettacolo e incertezza fino al 90', e magari anche oltre.L'Inter è l'unica italiana rimasta in corsaL'Inter, che a Rotterdam è passata per 2 a 0 grazie alle reti di Marcus Thuram e di Lautaro Martinez, martedì incontra il Feyenoord a San Siro. L'argentino ha fatto anche un altro passo avanti nella storia nerazzurra, salendo a quota 18 gol ine superando di una rete Sandro Mazzola.