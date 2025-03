Liberoquotidiano.it - Ecco che cosa hanno fatto i figli di Gene Hackman mentre lui moriva di stenti: straziante

È rimasto da solo per sette giorni, confuso, isolato dal mondo e distaccato dalla realtà a fianco del cadavere della moglie senza capire che fosse morta., 95 anni e una grave forma di Alzheimer, ormai incapace di badare a se stesso, non si è reso conto di niente e, chissà con quali sofferenze fisiche, visioni e condizioni igieniche, senza cibò ne medicinali, si è spento lentamente fino a crollare per un arresto cardiocircolatorio. Una fine atroce e triste, un dramma della solitudine che i più faticano a comprendere e immaginare perché contrasta violentemente con il mondo dorato di Hollywood, del cinema, delle superstar, dei dollari e della fama. Sì, è difficile pensare a- lo straordinario attore vincitore di due Oscar (Il braccio violento della legge, 1971; Gli spietati, 1992) su cinque candidature e quattro Golden Globe, un mito del cinema- come a un vecchio malandato e malato, senza aiuti e senza amici.