Sport.quotidiano.net - Eccellenza, trasferta tenuta dal tecnico ramarro Biagi: "Avversari in serie positiva, dovremo fare attenzione». Sant’Agostino rischia a Solarolo: "Loro in forma»

romagnola per il, di scena a, al cospetto della matricola ravennate, che non ha sofferto il cambio di categoria. Ha 5 punti più dei ramarri, domenica ha vinto incontro il Gambettola, nonostante il rientro di Gadda e Peluso, Gambettola che invece aveva vinto sul. E’ una squadra che bada al sodo, non lascia granché spazio allo spettacolo, si difende con ordine e riparte in contropiede, accoglierà all’Arboscelli ildopo una settimana molto importante, nella quale ha dovuto affrontare anche il recupero infrasettimanale. I ramarri attraversano un periodo positivo, domenica scorsa hanno pareggiato in casa 2-2, rimontando il doppio svantaggio, contro il Castenaso terzo in classifica. Massimilianonon nasconde le insidie per questa: "Affrontiamo una delle squadre più indel campionato – afferma l’allenatore– è reduce da quattro vittorie consecutive, 7 risultati utili complessivi; con quel ruolino di marcia nel girone di ritorno sarebbe secondo in classifica".