Eccellenza. Tolentino alla finestra, non si gioca con il Fano

"Dobbiamo restare uniti per recuperare tutti i calciatori non al meglio per il finale di stagione". Parla Paolo Passarini, tecnico del, in vista delle ultime sfide di campionato. La squadra cremisi oggi non scenderà in campo contro ilviste le note vicende societarie della formazione granata, offrendo una settimana in più di lavoro per recuperare la condizione migliore di tutta la squadra. "Ci siamo allenati, - dice Passarini – cercando di restare concentrati perché non è semplice gestire un periodo senza partite. Ne approfittiamo però per recuperare diversi calciatori acciaccati e proiettarci alle ultime cinque gare di campionato nella maniera migliore possibile. Alcuni calciatori per noi fondamentali non sono ancora al top e con lo staff stiamo lavorando per riaverli al meglio della forma".