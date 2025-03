Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Scandicci, volata finale Rondine col Grassina

Indopo l’anticipo di ieri fra Fortis-Lastrigiana (1-0: rete di Masini), oggi, alle 14,30, si giocano le altre gare della 26ª giornata. Su tutti i campi della Regione verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Carmine Compagnini, presidente del Tribunale Federale Territoriale e della Corte di Appello Sportiva del Comitato Regionale Toscana. Queste le gare odierne. Girone A Sestese-Fucecchio. Arbitro: Casale di Siena. Con l’impegno di Coppa Italia in programma mercoledì, è probabile che la Sestese impieghi qualche juniores. Assente Manganiello con Piccini a disposizione. Girone B-Affrico. Arbitro: Ventrone di Roma. La capolistagioca il primo step decisivo per laaffrontando l’Affrico al completo. Ospiti privi di Gori, rientrano Bertelli e il portiere Burzagli.