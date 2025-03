Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Rivi spinge il Pietracuta d’anticipo. Big match per il Tropical

Il gol didopo appena sei minuti permette aldi vincere l’anticipo casalingo contro il Gambettola (1-0). Un successo che consegna alla squadra della Valmarecchia il terzo gradino in classifica, in condominio con il Castenaso. Prova a rialzarsi oggi ilCoriano oggi impegnato al ’Calbi’ di Cattolica contro il Castenaso terzo della classe, mentre la Vis Novafeltria in casa attende la visita del Faenza nel più classico scontro per la salvezza.. Girone B (28ª giornata, ore 14.30): Granamica-Fcr Forlì, Massa Lombarda-Reno, Medicina Fossatone-Sanpaimola, Russi-Mezzolara, Sampierana-Osteria Grande, Solarolo-Sant’Agostino,Coriano-Castenaso (Stadio Calbi sintetico, Cattolica), Vis Novafeltria-Faenza. Ieri:-Gambettola 1-0. Classifica: Mezzolara 54;Coriano 51; Castenaso,48; Sampierana 43; Medicina Fossatone, Sanpaimola 40; Gambettola 37; Solarolo 36; Fcr Forlì 35; Russi, Reno 33; Osteria Grande, Sant’Agostino, Massa Lombarda 31; Faenza 25; Vis Novafeltria 23; Granamica 19.