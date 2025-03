Sport.quotidiano.net - Eccellenza Osimana, come una finale. Portuali e Fabriano: vincere e sperare

Quasiunaper l’che - dopo i tre punti presi a Monte Urano - oggi dovrà osare anche al Diana contro il Chiesanuova. Tutt’altro avversario, visto che al Diana sale la terza forza del torneo. Trei gol rifilati ai senza testa all’andata dalla squadra di Mobili, l’ex. E allora oggi Patrizi e compagni andranno a caccia della rivincita, ma soprattutto di quel successo per non perdere ulteriormente le ruote dalle prime. Labriola riavrà Buonaventura dopo la squalifica. Chi invece avrà due giocatori (Marino e Crescentini) squalificati sarà ilCerreto atteso, in casa, dalla ‘’spareggio’’ salvezza contro il Monturano (non ci sarà Iulitti, squalificato) un’opportunità per i cartai per riprendere il discorso con la vittoria dopo il ko in casa della capolista Maceratese.