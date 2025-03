Arezzonotizie.it - Eccellenza, il Foiano pareggia in rimonta 2 a 2 a Campi Bisenzio

Leggi su Arezzonotizie.it

L'unica squadra aretina dia far punti è ilche strappa un 2 a 2 in trasferta contro il Lanciotto, un risultato in parte negativo perché tutte le rivali in lotta salvezza (Sinalunghese, Fortis Juventus e Antella) vincono. Gli amaranto si portano avanti al 13' con il gol di.