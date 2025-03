Anteprima24.it - Eboli, chiusa una residenza per anziani

Tempo di lettura: < 1 minutoUnaperad, in provincia di Salerno, è stataa causa di gravi carenze igienico-sanitarie che “mettevano a rischio la salute degli ospiti“. Il provvedimento è stato emesso dal sindaco di, Mario Conte, con un’apposita ordinanza, a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri del NAS di Salerno. Nel corso del sopralluogo, i militari avrebbero riscontrato, oltre a irregolarità nelle condizioni igieniche e sanitarie della struttura, anche la mancanza dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività. L’ordinanza di chiusura è stata adottata in via precauzionale per tutelare la sicurezza deglii cui familiari nei prossimi giorni provvederanno al loro trasferimento in altre strutture idonee.Indagini in corso per chiarire eventuali responsabilità nella gestione della