Ebden/Peers tornano assieme e battono Bolelli/Vavassori a Indian Wells

Simonee Andreasono stati eliminati dal Masters 1000 dial primo turno. I due azzurri, sostanziali vittime di un sorteggio che definire terribile è perfino riduttivo, hanno dovuto cedere alla coppia detentrice dell’oro olimpico, quella formata dagli australiani Matthewe John, per la prima volta di ritorno insieme proprio dalle Olimpiadi. 6-4 6-4 il punteggio finale, in una giornata che vede anche l’uscita di scena di Granollers/Zeballos per mano di Lehecka/Tabilo.Primi game, prime avvisaglie (anche con scambi estremamente combattuti) del fatto che questa partita, a questo punto del torneo, semplicemente non ci dovrebbe essere, ma solo perché è da livello molto più alto. Situazione molto complessa persul 2-2, quando sul servizio del primo ci sono tre palle break.