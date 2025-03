Ilnapolista.it - È stato il Napoli “anema e core” come hanno chiesto i tifosi

ilConte li aveva provocati in conferenza stampa e ha avuto la risposta che voleva: gli attaccanti segnano e giocano la loro migliore partita. Non si sa se è nata la Lu-Ra ma Big Rom e Raspadori si trovano a meraviglia. Il 2-1 è stretto per le tante occasioni e parate di De Geaquella divorata da Simeone nel finale. Ilc’è e, nonostante troppi errori arbitrali, insegue l’Inter a un solo punto.Nel primo tempo ilparte in attacco collezionando calci d’angolo nei primi 10 minuti. È Raspadori ad avere la palla d’oro davanti a De Gea che para il tiro di Jack. La Viola alleggerisce con Gudmunsson che tira debolmente mentre gli azzurri continuano a fare forcing contro De Gea, soprattutto dal lato destro. Gli azzurri martellano e al 26° Lukaku la sblocca ribattendo in porta dopo una respinta al tiro di McTominay.