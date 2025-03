Formiche.net - E se Trump spegnesse la difesa in Europa?

Leggi su Formiche.net

Mentre l’si trova di fronte a una domanda cruciale — fino a che punto la sua sicurezza dipende dagli Stati Uniti? — il dibattito accende anche attorno alla possibilità che Washington possa “spegnere” i sistemi d’arma europei, esponendo il Vecchio Continente a vulnerabilità impreviste.La preoccupazione, sollevata da un’approfondita analisi del Financial Times, deriva dall’estrema dipendenza dei Paesi europei dalla tecnologia militare statunitense. Gli eventi in Afghanistan nel 2021 hanno dimostrato come un improvviso cambiamento nella politica estera americana possa paralizzare interi arsenali: senza contractor, pezzi di ricambio e aggiornamenti software, gran parte degli elicotteri Black Hawk di Kabul sono rimasti a terra, facilitando la rapida avanzata dei talebani. Oggi, con il possibile ritiro del supporto Usa all’Ucraina e un atteggiamento sempre più ambiguo verso gli alleati Nato, incresce il timore che una situazione simile possa ripetersi.