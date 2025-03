Ilfattoquotidiano.it - “È scontato che il prossimo James Bond sia britannico”: lo rivela Pierce Brosnan. In pole position James Norton, Aaron Taylor-Johnson e Theo James

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in un’intervista al The Sunday Telegraph non ha dubbi: “Èche ilsia”. L’ex agente 007 in quattro film, usciti tra il 1995 e il 2002, ha anche detto di ritenere “giusta” la decisione dei produttori di lunga data del franchise, Barbara Broccoli e il fratellastro Michael G. Wilson, di cedere il controllo creativo al gigante Amazon. “Spero che Amazon gestisca la saga cinematografica e il personaggio con dignità, immaginazione e rispetto. Sono molto orgoglioso di aver fatto parte della storia e dell’eredità die dei film che ho fatto con Barbara e Michael”, ha aggiunto.La scelta del successore di Daniel Craig, l’ultimo 007 apparso sul grande schermo, spetterà agli Amazon Mgm Studios., tutti attori inglesi, sono tra i favoriti dai bookmakers per prendere il posto di Craig.