Lapresse.it - È morto lo sciatore di 18 anni caduto durante una discesa sul Monte Zoncolan

Leggi su Lapresse.it

Non ce l’ha fatta lo18enne rimasto gravemente ferito sabatounadi riscaldamento del Supergigante sulin Friuli Venezia Giulia. Il ragazzo èall’ospedale di Udine a seguito dei traumi. Sci clubDauda: “Ti vogliamo ricordare felice sugli sci”Il giovane era membro dello sci clubDauda che oggi lo ricorda così: “Ti vogliamo ricordare così, felice sugli sci, gli stessi che ti hanno tragicamente strappato via da tutti noi. Grazie per il tuo cuore immenso, grazie per la tua sincerità, grazie per la tua disponibilità, grazie per la tua lealtà e correttezza. Resterai sempre con noi“.