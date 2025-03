Ilgiorno.it - È morto Carmine Gallo il “super poliziotto” coinvolto nell’inchiesta sui dossieraggi illegali e finito ai domiciliari

Milano, 9 marzo 2025 – Aveva compiuto 66 anni lo scorso 18 novembre. Tre settimane prima, eraainell'inchiesta della Procura sui presuntiche vedono al centro l'agenzia di investigazioni Equalize di cui era amministratore delegato. Era quella la seconda vita dinella mattinata di domenica 9 marzo 2025 nella sua abitazione di Garbagnate Milanese, dove si trovava recluso dal 25 ottobre 2024: stando ai primi accertamenti, l'exè stato stroncato da un malore, anche se il pm di turno ha comunque disposto l'autopsia per chiarire con esattezza le cause del decesso. Chi era Due vite, dicevamo. La prima, lunghissima, nella polizia. La seconda, iniziata nel 2018, da ad di una società specializzata in analisi antifrode per imprese e investigazioni private con sede in via Pattari, tra piazza Fontana e corso Vittorio Emanuele.