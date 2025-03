Liberoquotidiano.it - E' morto Carmine Gallo, il super poliziotto arrestato per i dossier illegali di Equalize

ai domiciliari, a Garbagnate Milanese in provincia di Milano il, coinvolto in un'inchiesta della Procura del capoluogo lombardo su presunti casi diaggio legati alla società. Da una prima ricostruzione, l'uomo sarebbeper un malore. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenute le forze dell'ordine. "Non mi mettete in difficoltà, non posso dire nulla, c'è il mio avvocato”, disse lo scorso ottobre, come riporta Repubblica, appena dopo l'interrogatorio con il gip e a poche ore dall'arresto. Si era avvalso della facoltà di non rispondere rilasciando però dichiarazioni spontanee. A chi gli diceva di essere sorpreso nel vederlo in tribunale nella veste di indagato, rispondeva: "È la vita". Aggiungendo: “Sono un servitore dello Stato, dimostrerò la mia innocenza”.