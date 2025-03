Internews24.com - Dumfries suona la carica: «Quando le cose si fanno difficili, restiamo uniti. Orgoglioso della squadra» – FOTO

Leggi su Internews24.com

di Redazioneladopo la vittoria col Monza: «lesi» –Il posticipo del sabato sera tra Inter e Monza ha visto trionfare i nerazzurri in quella che è stata una partita per certi versi folle se si guarda solamente al risultato iniziale del match. Le statistiche ci dicono però che di fatto la gara è stata dominata dalladi Inzaghi che ha però preso un’imbarcata nei primi 45 minuti. Già allo scadere del primo tempo le distanze erano state accorciate da Arnautovic, nel secondo tempo la rimonta si è concretizzata anche grazie al solito Calhanoglu.dopo la gara hata lapostando unasu Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denzel Justus Morris(@d2)IL MESSAGGIO DI– «When things get tough, we stand together.