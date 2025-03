Ilrestodelcarlino.it - Duemila tifosi danno la carica alla Samb. Al ’Del Conero’ i rossoblù saranno soli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bandiere, tamburi, fumogeni e tanti cori di incitamento e lo striscione "Sempre al tuo fianco". Oltre, anche bambini sul passeggino e tutti rigorosamente con la sciarpa. Questa la cornice dell’allenamento di rifinitura di ieri mattina dellaal Ciarrocchivigilia del derby con l’Ancona. La tifoseria, impossibilitata a parteciparegara del Del Conero, ha voluto stringersi intorno ad Eusepi e compagni, incitandoli a gran voce in vista di un match estremamente delicato ed importante. Veramente tanta gente che non ha voluto fare mancare il proprio sostegnocapolista, impegnata questo pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 15) in una delle gare più importanti e difficili della stagione. L’obiettivo è quello di uscire dal Del Conero con un risultato positivo per mantenere distanti L’Aquila e Chieti.