Panorama.it - Droga, Scozia campione mondiale di overdose

Leggi su Panorama.it

James McMillan e Lisa McCuish sono cresciuti da vicini di casa, nella cittadina turistica di Oban,occidentale, in una via che affaccia direttamente sulla baia. Adesso riposano insieme, uno accanto all’altro, nel piccolo cimitero poco distante dalle loro case. James aveva 29 anni, nel 2022, quando è morto di, soltanto tre mesi dopo Lisa, uccisa dall’eroina a 42 anni, dopo un’esistenza spesa a lottare contro le dipendenze. Ogni anno, il cimitero di Oban ospita nuove tombe, simbolo di una generazione sacrificata a quello che viene chiamato lo scandalo nazionale scozzese. Da anni il tasso dei decessi per(la media nel 2023 è stata di 277 morti per milione di abitanti, più del doppio di Inghilterra e Galles) è il più alto d’Europa, al secondo posto figura l’Estonia con 95 morti, e in base agli ultimi dati è nuovamente aumentato, dopo una breve e temporanea diminuzione.