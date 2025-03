Anteprima24.it - Drappo della vittoria e Città Fedelissima 2025, ecco il bando di concorso

Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione Trombonieri, Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’ Tirreni (di seguito ATSC) ha indetto unper la realizzazione di opere artistiche connesse alle manifestazioni.In particolare, sono oggetto della progettazione e la realizzazione, comprensiva di materiale, delle seguenti opere:TrofeoLa partecipazione alè gratuita ed è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni di età. Ogni concorrente potrà partecipare per una o per entrambe le opere; dovrà presentare al massimo un solo bozzetto per ogni opera del presentealla quale intende candidarsi.Ha assoluta libertà di utilizzare tecniche e modalità stilistiche consoni al suo modo di esprimersi ma dovrà, tuttavia, attenersi alle seguenti condizioni:la tecnica di colore e di preparazione deldovrà essere tale da assicurare la conservazionedi indicare, a corredo del bozzetto, qualità, marche o tipologia dei colori e degli altri materiali utilizzati;le opere potranno essere realizzate anche in maniera digitale e sul supporto selezionato sarà possibile esaltare particolari di luci, ombre, colori, ecc.