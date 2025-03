Anteprima24.it - Dramma nel salernitano, giovane di 21 anni muore in incidente stradale

Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 21è morto questa notte in unverificatosi in via della Sorgente nel territorio di San Pietro al Tanagro, in provincia di Salerno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118. Iloriginario di Sant'Arsenio, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua auto, una Lancia Ypslion, finendo contro un muretto. E' morto sul colpo. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica.