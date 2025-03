Liberoquotidiano.it - "Dovremmo proprio farlo, per noi non ha senso": Elon Musk sgancia il siluro sulla Nato | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

. Non hache l'America paghi per la difesa dell'Europa". Così su X, in un post di questa mattina, rispondendo a un utente che chiedeva l'uscita degli Stati Uniti dalla. E oggi, sempre, ha anche parlato dell'Ucraina chiarendo la sua posizione sottolineando l'aiuto che con Starlink fornisce all'esercito di Kiev: "L'intera linea del fronte ucraina collassa se spengo il mio Starlink, che è lo scheletro delle forze militari di Kiev", ha scrittosu X, dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso gli aiuti militari e la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev. "Ho letteralmente sfidato Putin a un combattimento di persona sull'Ucraina", ha aggiunto, precisando di "non poterne più di questi anni di massacro in uno stallo che l'Ucraina inevitabilmente perderà".