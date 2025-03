Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers, ATP Indian Wells 2025: orario, programma, streaming

Simonee Andreaprotagonisti quest’oggi nel torneo di doppio del Masters1000 di. In California il duo azzurro vorrà fare bene e dare seguito agli ottimi risultati di questa primissima parte di stagione, ricordando la finale raggiunta agli Australian Open e il titolo nell’ATP500 di Rotterdam.I due tennisti nostrani se la vedranno con l’esperta coppia australiana formata da Matthewe John. Un match non semplice, contro due vecchie volpi del circuito, che sanno come mettere in difficoltà qualunque avversario, specialmente per il modo di coprire la rete.saranno chiamati a una prestazione di spessore in risposta per provare a mettere pressione ai rivali, sperando ovviamente di essere altrettanto efficienti alla battuta, aspetto ancor più fondamentale in un confronto di doppio di questo genere.