Doppietta austriaca nello slalom di Are | Truppe e Liensberger davanti a Shiffrin super Rossetti è 8

È tripudio austriaco sotto la bufera di nevedi Are, penultimo appuntamento della Coppa del mondo di sci alpino. In Svezia, infatti, Katharinacentra il primo podio stagionale ma soprattutto la prima vittoria in carriera aggiudicandosi la prova tra i pali stretti: ottima seconda manche per, che con il terzo tempo della run recupera cinque posizioni fino al trionfo. Alle sue spalle, la connazionale nonché omonima Katharina, che paga 5 centesimi e piazza un colpo importante in ottica classifica di specialità, dove vede a 51 punti il primo posto di Zrinka Ljutic.Dopo le due austriache ecco Mikaela: miglior tempo nella prima manche, Her Majesty porta a termine una prova un po’ con il freno a mano tirato nella seconda, con le condizioni che peggioravano sempre più.