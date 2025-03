Bergamonews.it - Dopo la rimozione dei tralicci lavori in attesa sulla Statale della Val Seriana: un milione per rifare la strada

Nembro. Da cinque mesi un nuovo problema caratterizza il viaggio dei pendolari in auto lungo la671Val. Il nodo riguarda l’immissionesuperdalla Provinciale 35 Bergamo-Nembro, dove un breve trattoè occupato da un cantiere.Lo scorso 10 ottobre il livello del Serio – che in quella zona scorre parallelo alla– si era innalzato paurosamente, fino ad invadere le rive dove si trovavano duedi Enel e Terna che sostenevano cavi dell’alta tensione. Quel giorno alcuni video circolati sui social mostrarono i, pericolosamente inclinati, che rischiavano di cadere verso il fiume. Lo svincolo era stato chiuso fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza, con i tecnici delle due compagnie elettriche al lavoro per tutta la notte per rimuovere i: la rampa di accesso per gli automobilisti provenienti da Bergamo era stata riaperta un paio di giorni