Dopo i leoni, ora ci sono i piagnoni da tastiera

«Nell’Occidente edonistico, la sofferenza è diventata, paradossalmente, un nuovo culto che lascia attoniti. Un tempo era la sorte comune della condizione umana; ora è un passaporto che ostentiamo per impressionare i nostri contemporanei. Ci fornisce un’identità presa in prestito, trasformandoci in esseri eccezionali che posgiganteggiare senza troppa fatica agli occhi del pubblico. È questo il messaggio del nostro tempo: siete tutti diseredati e avete tutti diritto a piangervi addosso. Il sogno ultimo sarebbe diventare martiri senza aver mai patito altro che la disgrazia di essere nati». Basta affacciarsi per un attimo sul mondo reale per rendersi conto di quanto siano vere e sensate le parole di Pascal Bruckner. Pensatore francese dei più scorretti, difensore di una idea nobile e magnanima di Occidente, ha scritto alcuni dei pamphlet più roventi ed efficaci degli ultimi decenni.