Iodonna.it - Dopo aver fatto ballare Sanremo e la Repubblica del Titano con "Tutta l'Italia", riuscirà a far scatenare anche l'Eurovision?

C’è un sound che fal’e oraSan Marino: è quello di Gabry Ponte, che con il branol’ha conquistato la vittoria al San Marino Song Contest, guadagnandosi un biglietto per l’Song Contest 2025. Un successo travolgente per il dj e producer torinese, che a maggio volerà a Basilea per sfidare i migliori artisti d’Europa. Per l’gareggerà Lucio Corsi, ma stavolta il piccolo Stato delpunta su un nome che ha giàil pubblico di2025.2024: le esibizioni di Angelina Mango e degli altri guarda le foto La vittoria di Gabry Ponte al San Marino Song ContestLa finale del concorso, condotta da Flora Canto e Francesco Facchinetti, ha visto in gara 20 artisti, tra cui nomi di spicco come Boosta dei Subsonica, Pierdavide Carone, Marco Carta e Bianca Atzei.