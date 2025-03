Lanazione.it - Donne vittime di violenza, l’associazione Eunice adesso ha una casa

Pontedera, 9 marzo 2025 – Il sogno di una sede perè diventato realtà. Ieri pomeriggio è stato inaugurato lo spazio a Palazzo Rota nel quartiere stazione di Pontedera. Un luogo che dal 2019 aspettava di accogliereda decenni impegnata in Valdera nel sostegno allevittima di. La nuova sede vanta una stanza al piano terra che sarà adibita a corsi e attività e due spazi al primo piano che saranno il luogo delle riunioni, dei colloqui individuali e degli uffici amministrativi. “Questo è da sempre il mio quartiere – ha detto Maria Anna Abbondanza, presidente di– sono particolarmente felice che la nuova sede sia qui. Penso che sia un bel segnale positivo di riappropriazione degli spazi. Grazie all’amministrazione comunale. Questo per noi non è un punto di arrivo, ma di partenza”.