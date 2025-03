Ilgiorno.it - Donne tra parità e violenza. Obiettivi ancora lontani sul lavoro e nei legami

Leggi su Ilgiorno.it

lontana, mentre resta alto il numero delle vittime didi genere. Nei primi due mesi del 2025, il centro Butterfly di Brescia ha già preso in carico 14vittime di, una ogni 4 giorni, per un totale di 115seguite. Quanto agli interventi h24, da gennaio 2025 sono stati 18, con 18collocate e 7 minori. A questi si aggiungono i dati dei tre centri antidi Casa delle: 56 quelle accolte dall’1 gennaio al 6 marzo, 27 quelle prese in carico, con 34 figli minorenni coinvolti; fra i maltrattanti, per lo più partner o ex, 32 sono italiani, 14 stranieri. Un fenomeno che è la punta di un iceberg di una disstrutturale, di cui si fatica a invertire la rotta. Il report annuale Asvis 2024, che rileva l’avanzamento delle province italiane verso l’Agenda 2023, vede Brescia in linea con il quadro nazionale: aumentano lenelle istituzioni e le laureate in materie Stem, ma diminuisce il rapporto tra i tassi di occupazione dicon e senza figli, senza contare il gap di circa 10mila euro annuo di retribuzione tra uomini e