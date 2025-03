Anteprima24.it - Donne e Innovazione, successo a San Salvatore Telesino per la celebrazione della Giornata internazionale della Donna

Tempo di lettura: 2 minutiStraordinarioa San(Bn) per ladei diritti dellepresso l’Abbazia Benedettina sabato scorso organizzata dal Centro Sociale Polivante APS “L’Età d’oroVita” con il patrocinio del Comune di San(Bn) : “: Pioniere del Futuro” è stato il tema dell’evento che il Presidente del Centro Anziani Paolo Malatesta insieme al Direttivo hanno magistralmente organizzato.“.Sono contento di aver visto una platea stracolma di gente composta anche da tanti giovani; mi preme ringraziare tutti i soci del Circolo L’Età d’oroVita che hanno contribuito a realizzare questa manifestazione che sottolinea l’importanzalotta per i diritti delle, in particolare per la loro emancipazione ricordando le conquiste sociali, economiche, politiche.