Donna trovata morta in casa nell'Aretino, fermata la figlia: indagano i carabinieri

L’omicidio della 93enne è avvenuto nella notte a San Giovanni Valdarno.Unadi 93 anni è statanella sua abitazione in provincia di Arezzo. Ihanno fermato lalaNon si conoscono al momento ulteriori particolari sull’omicidio, che è avvenuto questa notte (9 marzo) a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Il fermo dellasarebbe avvenuto nelle prime ore di oggi, 9 marzo. Le indagini deisono in corso. Fonte AnsaL'articoloinlaproviene da Dayitalianews.