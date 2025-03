Unlimitednews.it - Dominik Paris show, conquista anche il Super-G di Kvitjfell

KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) –domina a Kvitfjell. Dopo il successo in discesa di due giorni fa, arriva la vittoriain-G. Italia che, al maschile, sale per la terza volta in stagione sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo. Non succedeva dal 2018/2019. Sempre al 2018/2019 bisogna tornare per ritrovare l’ultima vittoria diin-G, datata 14 marzo 2019 a Soldeu.Kvitfjell si conferma territorio didel 35enne di Merano che, prima dei successi degli ultimi due giorni, aveva festeggiato già altre quattro volte sulle nevi norvegesi (16 marzo 2016 discesa, 2 marzo 2019 discesa, 3 marzo 2019-G e 5 marzo 2022 discesa). Vittoria numero 24 in carriera (19 discesa e 5-G) e 50esimo podio per l’appuntato dei Carabinieri in forza al Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri, che raggiunge Gustavo Thoeni al secondo posto della classifica degli italiani più vincenti in Coppa del Mondo.