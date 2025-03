Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 9 marzo 2025

In: anticipazioni,della puntata di, 9Torna, 9In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,su Rai 1.della puntata di, 9La puntata diIn di, si aprirà con un ricordo del cantautore Mino Reitano: in studio ci sarà la moglie Patrizia Vernola con le due figlie Grazia e Giuseppina.A seguire,intervisterà il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, che ripercorrerà i momenti più importanti della sua lunga carriera e ricorderà l’attrice Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa.