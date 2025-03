Domenica 9 Marzo 2025 | una giornata di eventi imperdibili a Roma

Leggi su Funweek.it

Ladel 9si preannuncia ricca di appuntamenti per tutti i gusti, tra cultura, gastronomia, divertimento e motori, con un’attenzione particolare alla figura di Santa Francescana.Celebrazioni di Santa FrancescanaApertura straordinaria del Monastero delle Oblate: in occasione della solennità di Santa Francescana, il Monastero di Tor de’ Specchi, fondato nel 1433, aprirà eccezionalmente al pubblico dalle 9:00 alle 18:00. Un’occasione unica per visitare un luogo ricco di spiritualità e tesori artistici, come la Cappella Vecchia del ‘400 con affreschi di Benozzo Gozzoli e la chiesa della Santissima Annunziata del 1596.Benedizione delle auto: come da tradizione, si terrà la cerimonia di benedizione dei veicoli, giunta alla 97ª edizione. L’evento inizierà alle 11:00 con la Santa Messa presso la Basilica di Santa Francescana ai Fori, seguita dalla benedizione dei veicoli privati e istituzionali nell’area adiacente all’Arco di Costantino.