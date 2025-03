Baritoday.it - Disordini nel carcere minorile di Bari: strade bloccate davanti al Fornelli

Leggi su Baritoday.it

Una sommossa sarebbe in atto neldi. Dalle poche informazioni che trapelano attraverso i sindacati di polizia penitenziaria ci sarebbero due agenti feriti.Le forze dell'ordine, in particolare la Polizia di Stato, sono intervenute prontamente per presidiare l'area.