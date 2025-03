Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Napoli-Fiorentina 0-0: si parte LIVE

Seconda gara in programma per questa domenica, valida per la ventottesima giornata del campionato diADopo il classico lunch match domenicale tra Verona e Bologna, scendono in campo, nella gara valida per la ventottesima giornata del campionato diA, ile la.Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Antonio Conte, arrivano a questo appuntamento dopo aver pareggiato nel turno precedente contro la capolista Inter di Simone Inzaghi. Il risultato, dopo l’iniziale vantaggio nerazzurro ad opera di Federico Dimarco con una magistrale punizione, è stato fissato dalla rete nel finale di Philip Billing. Di contro, i viola di Raffaele Palladino dalla vittoria ottenuta di misura contro il Lecce di Marco Giampaolo, grazie al gol di Robin Gosens, mentre in Conference League, nell’andata degli ottavi di finale, hanno perso per 3-2 sul campo del Panathinaikos.